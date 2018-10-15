В ГД внесли проект об ужесточении наказания за продажу поддельных лекарств

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Законопроекты, направленные на защиту жизни и здоровья людей, повышающие и дифференцирующие ответственность за распространение фальсифицированных лекарств, в понедельник внесены в Госдуму, сообщает пресс-служба одного из авторов инициатив, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой.

Как отмечается, в составе авторов также глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, зампред комитета ГД по финансовому рынку Антон Гетта, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев.

"Производство фальсифицированных лекарств – это организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей. Все способы продажи и распространения фальсифицированных и контрафактных лекарств, медизделий и БАДов должны предполагать соразмерную ответственность", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Она отметила, что распространение фальсификата через интернет несет повышенные риски, так как преступление направлено на причинение вреда здоровью большего числа субъектов и получение противоправной экономической выгоды одновременно.

"Предлагается установить за данный вид преступлений квалифицированную ответственность, которая будет соразмерна степени общественной опасности деяния… Для повышения уровня защищенности граждан России от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок через интернет законопроектом предлагается установить ответственность за такую противоправную деятельность вплоть до 12 лет лишения свободы", — сказала Яровая.

Политик подчеркнула, что инициатива также направлена на то, чтобы обеспечить профилактические меры, которые делают невыгодным эту преступную деятельность, поскольку устанавливается высокий уровень ответственности.

Парламентарий добавила, что законопроектом также выполняются требования конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (конвенция "Медикрим"). Яровая подчеркнула, что инициатива поддержана правительством РФ и фракцией "Единая Россия".