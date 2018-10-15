В ГД требуют проверить правомерность действий сотрудников штрафных стоянок

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился в федеральные правоохранительные и надзорные органы с требованием разобраться с незаконными действиями владельцев и сотрудников штрафных стоянок после инцидента с отказом вернуть одному автовладельцу машину без оплаченного штрафа, сообщила пресс-служба депутата.

По данным пресс-службы, в воскресенье к Нилову обратилась женщина и пожаловалась на незаконные действия охранников штрафной стоянки. Автомобиль гражданки эвакуировали от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Подмосковье. В отделении ГИБДД ей выдали копию постановления и разрешение забрать транспортное средство. Однако на коммерческой штрафстоянке ей отказали в выдаче автомобиля без предварительной оплаты штрафа. По словам обратившейся, подобный инцидент далеко не первый, и аналогичные ситуации возникают регулярно.

"Я направил соответствующие обращения в администрацию президента РФ, прокуратуру, Следственный комитет, МВД, включая управление собственной безопасности, губернатору области, а также уполномоченному по правам человека. Необходимо срочное вмешательство правоохранительных и надзорных органов в сложившуюся ситуацию, чтобы права автовладельцев соблюдались не только в отдельно взятой коммерческой штрафстоянке, а повсеместно", — цитирует Нилова его пресс-служба.

Депутат отметил, что еще в 2016 году Госдума приняла поправки в КоАП, согласно которым работники стоянки обязаны вернуть автомобиль немедленно, не дожидаясь оплаты услуг по эвакуации и штрафа.

"Откровенно противоправные методы, применяемые по отношению к автовладельцам, не должны оставаться без внимания властей. А такие скандалы только усугубляют социальную напряженность в обществе и подрывают доверие граждан к властной вертикали", – подчеркнул парламентарий.