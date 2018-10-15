В Москве заложат капсулу-обращение к потомкам-комсомольцам

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В ходе празднования 100-летия Ленинского комсомола КПРФ проведет большую серию мероприятий во всех регионах, а также зароет капсулу-обращение к будущим потомкам-комсомольцам, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

В понедельник в Доме Союзов проходит заседание юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Ленинского комсомола.

"У нас пройдет на Ленинских горах большой вечер и встреча с комсомольцами и ветеранами разного поколения, лидерами пионерского движения. У памятника героям-комсомольцам будет зарыта капсула-обращение к будущим потомкам, к будущим комсомольцам", — сказал Зюганов журналистам.

Кроме того, коммунисты планируют провести большую серию мероприятий.

"Мы проведем в Кремлевском дворце больше заседание, на него подали десять тысяч заявок представители всех стран, куда приедут лидеры молодежного движения… Пройдет очень яркое мероприятие на Красной площади и возле Могилы Неизвестного Солдата, где будет парад", — сказал лидер компартии.

Кроме того, встречи, посвященные юбилейной дате, планируется провести "во всех без исключения регионах".