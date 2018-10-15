В Москве может быть побит рекорд тепла 25-летней давности

Мужчина на велосипеде в парке Коломенское в Москве. Архивное фото

Мужчина на велосипеде в парке Коломенское в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рекорд тепла 25-летней давности, возможно, будет побит в Москве в понедельник, воздух в столице может прогреться до 20 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Ранее в "Фобосе" сообщили РИА Новости, что дневная температура в столице прогнозируется на уровне в 18-20 градусов, в регионе — от 16 до 21 градуса.

"Мы не исключаем, что сегодня не устоит рекорд тепла 25-летней давности. В 1993 году 15 октября в Москве столбик термометра поднимался до отметки в плюс 19,7 градуса", — рассказала собеседница агентства.