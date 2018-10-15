Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Тепло до 20 градусов и малооблачная погода ожидаются в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня при тихой и малооблачной погоде вполне возможен дневной прогресс до плюс 18-20 градусов, в столичном регионе до 16–21 градуса", — сообщила собеседница агентства.

По информации синоптиков, в городе будет дуть западный ветер, его скорость не превысит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.