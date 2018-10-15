Власти Приморья пообещали помочь пожаловавшимся на зарплаты сотрудникам РАН

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Власти Приморья пообещали помочь решить ряд вопросов, на которые в понедельник пожаловались сотрудники Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке в ходе согласованной акции за справедливые зарплаты.
"Неправильно, когда не выстраивается диалог с нашей академией наук разных уровней власти, и мы это исправим… Я сам планирую взаимодействовать с нашей академией наук. Ряд вопросов выходит за плоскость компетенции краевой власти: вопросы оплаты труда – вопросы федерального уровня… Есть вопросы, связанные с содержанием территории – это вопросы взаимодействия с городом. Есть вопросы коммуникации с предприятиями промышленности – здесь может помогать край, департамент рыбного хозяйства, промышленности", — сказал журналистам по итогам акции и обсуждения ситуации вице-губернатор края Константин Межонов.
"В ближайшее время будет составлен реестр вопросов, и дальше начнем их решать. Очень надеемся на то, что наука у нас будет работать стабильно и во благо жителей", — добавил вице-губернатор.