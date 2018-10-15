Власти Приморья пообещали помочь пожаловавшимся на зарплаты сотрудникам РАН

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Власти Приморья пообещали помочь решить ряд вопросов, на которые в понедельник пожаловались сотрудники Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке в ходе согласованной акции за справедливые зарплаты.

Несколько десятков работников Дальневосточного отделения РАН организовали вдоль федеральной трассы во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал один из участников акции директор Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН. Вячеслав Лобанов, "кончаются возможности исполнять указ президента о повышении зарплат научным сотрудникам". Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, акция протеста согласована.

"Неправильно, когда не выстраивается диалог с нашей академией наук разных уровней власти, и мы это исправим… Я сам планирую взаимодействовать с нашей академией наук. Ряд вопросов выходит за плоскость компетенции краевой власти: вопросы оплаты труда – вопросы федерального уровня… Есть вопросы, связанные с содержанием территории – это вопросы взаимодействия с городом. Есть вопросы коммуникации с предприятиями промышленности – здесь может помогать край, департамент рыбного хозяйства, промышленности", — сказал журналистам по итогам акции и обсуждения ситуации вице-губернатор края Константин Межонов.

По его словам, "задачи ясны, понятны, договорились о схеме взаимодействия".

"В ближайшее время будет составлен реестр вопросов, и дальше начнем их решать. Очень надеемся на то, что наука у нас будет работать стабильно и во благо жителей", — добавил вице-губернатор.