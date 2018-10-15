Агентство «РИА Новости» исследовало привычки слушания аудитории

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В преддверии запуска собственной линейки подкастов и проекта "РИА Подкасты" Дирекция новых медиа МИА "Россия Сегодня" провела собственное исследование привычек слушания потребителей аудиоконтента.

Исследование было проведено в июне 2018 года. Оно оценивало востребованность нового формата и спектр тем, интересующих аудиторию.

В результате интернет-опроса среди подписчиков РИА "Новости" в социальных сетях и интервью с экспертами выяснилось следующее:

Больше половины респондентов слушают подкасты;

Самый популярный тип аудиоконтента – музыка;

Подкасты и радиопередачи равны по популярности.

Полная информация об исследовании здесь.

Агентство планирует продолжать исследования аудитории. Это позволит протестировать разные подходы к созданию подкастов и оптимизировать процесс производства контента.

МИА "Россия сегодня" запускает собственную линейку подкастов. Они будут публиковаться на сайте ria.ru в одноименном разделе https://ria.ru/podcasts/. На первом этапе опубликовано 11 подкастов (всего 21 эпизод) на разную тематику: общество, культура, спорт, наука и другие. Далее новые эпизоды и подкасты будут появляться ежедневно. Сервисы для распространения: Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts, Podcast Addict. Партнерами подкастов стали благотворительные фонды, институты и музеи.