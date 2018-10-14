В Ростове-на-Дону открылся парк "Россия – Моя история"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт — РИА Новости. Интерактивный исторический парк "Россия — Моя история" торжественно открылся в Ростове-на-Дону в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Ростов-на-Дону вошел в двадцатку городов России, организовавших подобный исторический парк. Общая площадь нового здания составляет около 8,5 тысячи квадратных метров. Пропускная способность — 300 человек. Парк рассчитан на все возрастные категории граждан.

"Реализация этой уникальной программы "Россия – моя история" на территории России – инициатива президента Владимира Владимировича Путина. Достаточно интенсивными шагами шло создание комплекса в Ростове. И как же здорово, что теперь появилась возможность видеть, какие события из века в век происходили на нашей Родине. Как в итоге появилось могучее государство Россия, сколько в него было положено судеб, как Россия вставала с колен, когда ей было трудно", — сказал на мероприятии губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он выразил уверенность, что этот исторический парк захочется посетить не один раз. Кроме того, по его словам, парк будет развиваться не только как комплекс, но и как прилегающая к нему территория.

Уникальность созданного в Ростове-на-Дону культурного объекта в том, что вся история России с древнейших времен по настоящее время здесь представлена панорамно и при помощи современных технологий и интерактивных решений. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории.

Отличительными чертами федерального проекта являются многочисленные интерактивные решения: от занимательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов до трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Проводимые в парке выставки будут охватывать не только федеральные, но и региональные темы, в том числе – по истории культуры региона и казачества.

Другие новости региона читайте здесь >>