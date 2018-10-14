Помощница Венедиктова рассказала о его самочувствии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова Любовь Пухова рассказала о самочувствии госпитализированного накануне журналиста.

"С Алексеем Алексеевичем все в порядке", — цитирует Пухову телеканал "360".

По словам сотрудницы "Эха Москвы", Венедиктов продолжает работать удаленно.

"Он все равно <… > дает всем указания. Я вот сегодня уже с утра занималась поиском рейтингов радиостанций", — рассказала она.

Ранее Венедиктов сообщил, что был доставлен в одну из московских клиник с острой болью в почке, его успешно прооперировали.