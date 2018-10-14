Медведев поздравил работников агропромышленного комплекса с праздником

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и назвал агропромышленный комплекс одним из приоритетов, сообщается на сайте кабинета министров.

"Агропромышленный комплекс – один из приоритетов, и правительство уделяет его поддержке первоочередное внимание. Сельхозпродукция под маркой "Сделано в России" успешно конкурирует с импортными брендами на внутреннем рынке, составляет значительную часть нашего экспорта", — говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что сельскохозяйственная отрасль и перерабатывающая промышленность в буквальном смысле слова кормят страну, формируют прочную основу для укрепления её продовольственной безопасности.

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