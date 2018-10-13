Путин поприветствовал участников слета студенческих отрядов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского слёта студенческих отрядов, посвящённого завершению 59-го трудового семестра и V всероссийской спартакиады студенческих отрядов, а также отметил вклад российских студентов в экономический потенциал Донского региона.

Всероссийский слет студенческих отрядов проходит 13 и 14 октября в Ростове-на-Дону.

"Символично, что нынешняя встреча проходит в столице Донского края Ростове-на-Дону. На протяжении многих лет российские студенты вносят весомый вклад в укрепление экономического, энергетического потенциала этого региона, решение востребованных задач социальной сферы", — говорится в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Кроме того, президент высоко оценил работу студентов в строительстве аэропорта "Платов", стадиона "Ростов Арена" и других объектов, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Важно, что движение студенческих отрядов уверенно развивается, набирает силу, наращивает свой созидательный потенциал", — подчеркнул Путин.

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