В Москве стали доступны более 200 электробайков новой модели

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 200 новых моделей электровелосипедов, способных развивать скорость до 25 километров в час, появились в московском велопрокате, сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"Электровелосипеды развивают скорость до 25 километров в час, а их полного заряда батареи хватит на 30–40 километров в зависимости от рельефа местности. На новой модели установлена система "педал ассист": чем сильнее велосипедист крутит педали, тем больше ему помогает мотор. В столичном велопрокате начали тестировать новые модели электровелосипедов. На шести станциях аренды появилось более 200 электробайков", — говорится на сайте.

В этом году в парке московского велопроката было 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков.

Согласно сообщению, тарифы на обычные велосипеды и электробайки (в том числе на новые модели) одинаковые. Сезона велопроката закрывается 1 ноября. Если обновленные велобайки будут пользоваться большим спросом, в следующем сезоне их количество на станциях увеличат.

Отмечается, что электровелосипед стал более легким – 27 килограммов вместо почти 40. Изменился также дисплей, на котором отображаются уровень заряда батареи и скорость движения, а при остановке можно проверить длительность аренды электробайка и километраж пройденного маршрута. Вместо привычных надписей на нем видны иконки, сообщающие о начале и об окончании поездки, о необходимости ремонта или подзарядки велосипеда.

"Электровелосипеды появились в столичном велопрокате в 2016 году и сразу стали очень популярными. Благодаря помощи электродвигателя пользователю не требуется прилагать слишком много усилий. Это очень удобно, когда велосипед нужен как транспортное средство — например, добраться от станции метро до работы. Поэтому мы решили обновить модель электробайка и протестировать более легкий, простой и удобный в использовании велосипед", — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.