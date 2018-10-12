Котюков напомнил о задачах, поставленных перед российской наукой

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российской науке поставлены серьезные задачи по налаживанию международной кооперации и совершенствованию образовательных программ, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Сегодня перед российской наукой стоят очень важные, серьезные задачи, нам предстоит на базе российских научных достижений обеспечить и международную кооперацию, и совершенствование образовательных программ, и, что очень важно — обеспечить практически все важнейшие государственные задачи развития науки и технологий",- сказал Котюков на открытии фестиваля NAUKA 0+.

Он отметил, что в утвержденных Основных направлениях деятельности правительства РФ до 2024 года наука является "инструментом реализации практически всех высших государственных приоритетов".

Фестиваль науки проходит в Москве с 12 по 14 октября. Как сообщается на сайте мероприятия, фестивали науки рассчитаны на самую широкую аудиторию, их цель – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. Инициатором фестивалей науки в России стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.