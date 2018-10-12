МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил об инициировании поправки для защиты диких животных в ходе посещения карантинного центра диких животных "Велес", передает его пресс-служба.

"Для таких центров необходимо принять закон, позволяющий брать лесной участок, огораживать его, и там создавать места для пребывания диких зверей в условиях, максимально приближенных к естественным. Сейчас устраивать на лесной территории такие центры нельзя, и я буду инициировать соответствующую поправку", – заявил Сергей Миронов.

Также Миронов добавил, что в конце прошлого года при участии депутатов фракции "Справедливая Россия" был разработан и принят закон об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.