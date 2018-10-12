В Тамбове открыли здание железнодорожного вокзала после реконструкции

ТАМБОВ, 12 окт — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и начальник ЮВЖД Сергей Задорин открыли обновленное после первого этапа реконструкции здание железнодорожного вокзала в областном центре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Железнодорожники завершили первый этап реконструкции здания вокзала железнодорожной станции "Тамбов", построенного в 1869 году, к открытию VIII международной Покровской ярмарки.

"Важно, что сотрудничество с Юго-Восточной железной дорогой уже носит многолетний характер. Совсем недавно в Кирсанове мы открывали вокзал после реставрации. И сегодня — вокзал в Тамбове. Наша область по праву считается лидером в реализации совместных проектов с железными дорогами. И для нас это сотрудничество очень важно", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Здание вокзала является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. За почти полтора столетия оно несколько раз перестраивалось и расширялось. Очередной капитальный ремонт начался здесь в 2017 году. Строители заменили инженерные коммуникации, полностью обновили интерьер помещений, сделав их современными и удобными для пассажиров. При реконструкции особое внимание уделялось созданию безбарьерной среды.

Как отметил начальник ЮВЖД — филиала ОАО "РЖД", первый этап реконструкции здания завершили почти на год раньше намеченного срока. На эти цели было направлено 123 миллиона рублей. В целом, реконструкция объекта обойдется в 250 миллионов рублей."Для нас, железнодорожников, Тамбовщина — особенный регион. Ведь с ней напрямую связано рождение Юго-Восточной железной дороги", — приводит пресс-служба слова Задорина.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем будет благоустроена территория вокзала, на перроне появится новый дебаркадер, ограждение. Залы ожидания будут оборудованы мягкими сиденьями, в том числе с возможностью зарядки мобильного телефона.

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