Росреестр зарекомендовал себя как авторитетное ведомство, заявил Путин

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы, отметив всю серьезность и масштабность работы ведомства.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием создания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. За прошедшие годы ваша служба накопила значительный опыт, сформировалась как серьезное, авторитетное ведомство", — говорится в телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Путин отметил сложность и масштабность проведенной сотрудниками работы по формированию единого госреестра недвижимости, содержащего более 300 миллионов записей обо всем учтенном недвижимом имуществе в России.

"Этот огромный массив информации востребован в решении важных задач, главные из которых связаны с обеспечением законных прав и защитой интересов граждан, развитием деловой, инвестиционной активности, бережным, рациональным использованием наших природных богатств", — отметил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что профессиональная компетентность, ответственность, а также широкое внедрение самых современных технологий позволят сотрудникам службы и дальше эффективно трудиться на благо страны.