В Калининграде хотят создать "песчаный двигатель" для защиты побережья

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Калининградские власти в рамках проведения работ по защите береговой территории Балтийского моря от вымывания хотят создать "песчаный двигатель" — искусственный остров, который будет обеспечивать побережье песком, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Требуется 20 миллиардов рублей в течение шести лет. Это, как минимум защитит то, что осталось. И, конечно, мы планируем в рамках этих мероприятий создать "песчаный двигатель" — остров, который будет являться донором песка. Он планируется в районе мыса Таран, у Филинской бухты. Это не наша придумка, это исследования и предложения ученых. С точки зрения набора мероприятий мы уже все проговорили со специалистами в этой сфере", — сказал Алиханов.

По задумке ученых, искусственный остров не будет закреплен и естественным путем — штормами и волнениями – будет размываться, питая песком побережье. В конце 1980-х годов в регионе уже проводили подобный эксперимент, срезав склон. Таким способом тогда в течение нескольких лет удавалось сохранить прибрежную полосу.

"Подготовлены мероприятия в части берегозащиты, 23-го числа в рамках обсуждения вопроса у Дмитрия Анатольевича (Медведева) по новой госпрограмме до 2025 года социально-экономического развития Калининградской области один из магистральных вопросов – это, в том числе, и защита берегов", — добавил губернатор.

Ранее в пятницу Алиханов во время выступления на совещании членов Морской коллегии при правительстве РФ, которое состоялось в Калининграде, сообщил, что общие потери береговой территории в регионе за последние 17 лет составили около 250 гектаров. Он отметил, что мировой опыт показывает, что наиболее эффективным способом защиты морских берегов от разрушения является широкий песчаный пляж и, чтобы их восстановить, необходимо строительство новых берегозащитных сооружений и намыв пляжа.