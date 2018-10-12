С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Восемь медалей различного достоинства получила Ленинградская область за развитие сельских территорий, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

На XX Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" представители региона получили две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали за реализацию программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Таким образом министерство сельского хозяйства РФ отметило уровень социального развития села в области: строительство сельских объектов здравоохранения и культуры, жилья, дорог, сетей водо- и газоснабжения.

"Развитие сельского хозяйства невозможно без качественных инфраструктурных изменений на селе. И награды, полученные в Москве, свидетельствуют, что Ленинградская область делает правильные шаги по развитию сельских территорий. Уверен, что не только медалей, но, главное, реализованных в наших поселках и деревнях проектов с каждым годом будет больше", — отметил Дрозденко.

Персональной золотой медали удостоена программа сельского строительства Лужского района. В посёлках Дзержинского, Ям-Тесово, Оредеж, Скреблово, Ретюни, Волошово, Осьмино возводятся жилые дома, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные объекты. Отдельной золотой медали удостоен проект строительства детской игровой площадки в посёлке Скреблово Лужского района. Она создана по инициативе и с участием жителей на средства гранта на местные инициативы.

Награды за формирование комфортной среды в сельских поселениях получили администрации Красноозерного сельского поселения Приозерского района, Войсковицкое сельское поселение Гатчинского района, Изварского и Бегуницкого сельских поселений Волосовского района, Первомайского сельского поселения Выборгского района.

В 2018 году финансирование программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в Ленинградской области составило 1,7 миллиарда рублей. Всего в программе 116 объектов проектирования, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе.

Другие новости региона читайте здесь >>