С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Восемь медалей различного достоинства получила Ленинградская область за развитие сельских территорий, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.
"Развитие сельского хозяйства невозможно без качественных инфраструктурных изменений на селе. И награды, полученные в Москве, свидетельствуют, что Ленинградская область делает правильные шаги по развитию сельских территорий. Уверен, что не только медалей, но, главное, реализованных в наших поселках и деревнях проектов с каждым годом будет больше", — отметил Дрозденко.
Персональной золотой медали удостоена программа сельского строительства Лужского района. В посёлках Дзержинского, Ям-Тесово, Оредеж, Скреблово, Ретюни, Волошово, Осьмино возводятся жилые дома, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные объекты. Отдельной золотой медали удостоен проект строительства детской игровой площадки в посёлке Скреблово Лужского района. Она создана по инициативе и с участием жителей на средства гранта на местные инициативы.
Награды за формирование комфортной среды в сельских поселениях получили администрации Красноозерного сельского поселения Приозерского района, Войсковицкое сельское поселение Гатчинского района, Изварского и Бегуницкого сельских поселений Волосовского района, Первомайского сельского поселения Выборгского района.
В 2018 году финансирование программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в Ленинградской области составило 1,7 миллиарда рублей. Всего в программе 116 объектов проектирования, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе.