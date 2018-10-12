Природа, учеба, спорт: в Рязани создан уникальный парк для детей-инвалидов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Проект реабилитационного парка "Доступная природа" для детей с ограниченными возможностями здоровья придумали и воплотили в жизнь добровольцы Рязани, а поддержал их в этом начинании Фонд президентских грантов. "Доступная природа" раскинулась на территории рязанского городского парка Юннатов. За короткий срок парк превратился в полностью приспособленный для детей с ограниченными возможностями зеленый уголок.

"Мы решили написать грантовую заявку в Фонд президентских грантов, для того чтобы построить парк для детей с инвалидностью и заниматься с ними на свежем воздухе. Мы выиграли грант 2,5 миллиона рублей, сразу было принято решение эколого-биологическим центром еще 500 тысяч рублей добавить тоже на создание парка. То есть получилось такое софинансирование", — рассказал в комментарии РИА Новости руководитель общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николай Вешта.

© Фото предоставлено председателем Рязанской городской общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николаем Вештой Территория парка "Доступная природа" © Фото предоставлено председателем Рязанской городской общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николаем Вештой Территория парка "Доступная природа"

В создании проекта парка активное участие приняли сами дети с ограниченными возможностями и их родители. Чтобы максимально учесть мнение будущих посетителей, было проведено специальное анкетирование, свои пожелания оставили более 150 респондентов из Рязани и муниципалитетов Рязанской области.

"Опрос общественного мнения как раз и лег в основу дизайна парка. Дети помогли нам создать этот парк. Сейчас мы идем дальше, и эти дети становятся волонтерами в нашем парке и помогают, участвуют во всевозможных субботниках, помогают проводить мероприятия", — отметил Николай Вешта.

Территория парка адаптирована для детей с ДЦП, речевыми, слуховыми нарушениями, неврологическими заболеваниями. При этом все экологические тропы спроектированы таким образом, что по ним можно передвигаться на инвалидных колясках.

"Как правило, эти дети мало выезжают на природу, они не имеют возможности там что-то потрогать, пощупать, исследовать, походить босиком по мху или по каким-то шишечкам. А здесь, у нас, мы смогли им предоставить такую возможность", — рассказала директор ОГБУДО "Детский эколого-биологический центр" Елена Харитонова.

Еще в парке присутствуют развивающие, оздоровительные и игровые элементы: сенсорные дорожки, стенды с научной информацией, домики для птиц, силуэты животных в натуральную величину и многое другое. Все это призвано улучшить физическое и эмоциональное состояние детей-инвалидов.

"У нас очень много объектов для этих детей. Это сенсорные тропы для рук, для ног, различные объекты, где дети могут посмотреть разные растения, составить композиции из природных материалов, заниматься раскопками, находить останки древних животных, которые обитали на территории Рязанской области. И еще много таких объектов, где дети могут проводить время на свежем воздухе и заниматься естественно-научным образованием", — рассказал Николай Вешта.

© Фото предоставлено председателем Рязанской городской общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николаем Вештой Территория парка "Доступная природа" © Фото предоставлено председателем Рязанской городской общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николаем Вештой Территория парка "Доступная природа"

Также в парке планируется создать клуб инклюзивного добровольчества и клуб инклюзивного образования. Еще в планах дальнейшее развитие дендрария, который уже есть в парке.

"Для ребят будет еще большая образовательная программа в части растений, которые произрастают на территории Российской Федерации. Мы улучшаем наш парк в плане наполняемости. У нас еще весенние посадки планируются, дополнительные, весной мы планируем расширить пространство", — рассказала Елена Харитонова.

Прежде чем создать свой парк, организаторы "Доступной природы" изучали опыт подобных объектов для детей с инвалидностью по всей стране. По их словам, несмотря на то, что в стране есть парки для людей с ограниченными возможностями, зеленый уголок в Рязани является единственным в своем роде. Одна из главных отличительных особенностей — поле для мини-гольфа.

"С площадками для мини-гольфа — это точно ноу-хау. Мы вообще ездили, перенимали опыт разных парков. Есть в разных парках России различные элементы, которые есть у нас. Но чтобы все было в комплексе, и был именно такой акцент на работу с детьми с ОВЗ я нигде не видел. Наш парк — однозначно уникальный", — сказал Николай Вешта.

© Фото предоставлено председателем Рязанской городской общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николаем Вештой Площадка для мини-гольфа на территории парка "Доступная природа" © Фото предоставлено председателем Рязанской городской общественной организации "Центр развития добровольчества города Рязани" Николаем Вештой Площадка для мини-гольфа на территории парка "Доступная природа"

Мини-гольф в парке не просто развлечение, а возможность для ребят проявить себя на серьезном спортивном уровне. В будущем на территории "Доступной природы" запланированы соревнования областного уровня, а в перспективе и всероссийского.

"Мы хотим сделать у нас такую серьезную площадку, чтобы наши дети чувствовали себя полноценными, уверенными в себе, могли участвовать в крупных соревнованиях. Потому что многие диагнозы ОВЗ — это не преграда для того, чтобы эти дети были в большом спорте", — отметил Николай Вешта.