Аксенов опроверг сообщения о новом химическом выбросе на севере Крыма

АРМЯНСК (КРЫМ), 12 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о новом химическом выбросе на севере Крыма из-за кислотонакопителя завода "Крымский титан".

Аксенов в пятницу посетил Армянск с рабочей поездкой, в рамках которой открыл новую скейт-площадку по случаю празднования Дня города. Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный из-за химического выброса из кислотонакопителя завода "Крымский титан", был снят 23 сентября. В МЧС доложили, что все работы, связанные с устранением ЧС, проведены в полном объеме.

"Фон находится все время в пределах нормы. Роспотребнадзор, Росприроднадзор сегодня по сути параллельно проводят замеры, мы по сути создали тройную систему контроля, даже если кто-то ошибся или чей-то прибор не среагировал, не показал, так или иначе, другие подразделения случаи превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации вредных веществ обнаружат. Сегодня ситуация на контроле. Картина нормальная", — сказал глава Крыма журналистам, комментируя появившуюся накануне информацию якобы о новых выбросах в городе.

Аксенов подчеркнул, что все данные об экологической обстановке обнародуются. "Максимально информируем людей, пусть даже никто не сомневается. Здоровью и жизни людей сегодня ничего не угрожает. Власть крымская никогда врать не будет. Если бы были какие-нибудь предпосылки жизни и здоровью граждан или ущербу, непоправимому экологии, поверьте, все решения были бы приняты, невзирая ни на какие провокационные информационные вбросы", — подчеркнул он. Глава Крыма заявил, что с понижением температуры риски новых химвыбросов из кислотонакопителя уменьшаются в геометрической прогрессии. "Сейчас все на контроле. Опасности нет", — отметил Аксенов.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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