Состояние двух раненных при взрыве в дагестанской школе стабилизировалось

МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Состояние двух подростков, пострадавших при взрыве в спортшколе в дагестанском селе, стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана 2 октября. По данным МЧС, из-за утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь, но возгорания не возникло. Вечером 3 октября самолет МЧС доставил троих пострадавших в Нижний Новгород. Позднее трое из пяти подростков скончались в больнице.

"Состояние двух из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, стабилизировалось, но оно по-прежнему тяжелое. Юноши, одному из которых 16 лет, а другому 17 — получили ожоги более 40% тела", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ситуацию на постоянном контроле держит врио министра здравоохранения республики.

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