Состояние двух раненных при взрыве в дагестанской школе стабилизировалось

МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Состояние двух подростков, пострадавших при взрыве в спортшколе в дагестанском селе, стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"Состояние двух из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, стабилизировалось, но оно по-прежнему тяжелое. Юноши, одному из которых 16 лет, а другому 17 — получили ожоги более 40% тела", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что ситуацию на постоянном контроле держит врио министра здравоохранения республики.