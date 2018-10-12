Саратовский минтруд объяснил методику расчета прожиточного минимума

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство труда, занятости и миграции Саратовской области прокомментировало скандал с экс-министром Натальей Соколовой, отметив, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после высказываний о прожиточном минимуме, а ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская.

"Прожиточный минимум, как и стоимость набора продуктов питания, являются техническими величинами, которые используются для расчетов социальных пособий и льгот, то есть являются показателями для мер дополнительной поддержки малообеспеченных граждан", — сказала РИА Новости представитель регионального министерства.

Она отметила, что набор продуктов, товаров и услуг для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а его величина по единой для всех регионов методике "рассчитывается в регионе с учетом местных цен, сложившихся на продовольственные и непродовольственные товары и необходимые услуги".

"В величину прожиточного минимума входит и стоимость набора продуктов питания, и другие необходимые траты. Набор продуктов питания, входящих в состав продовольственных корзин, обоснован НИИ питания России и обеспечивает потребности в энергетической ценности питания", — заявила представитель министерства.

По ее словам, в Саратовской области состав потребительской корзины определен "в максимально допустимом размере". "Прожиточный минимум пенсионера в области, определенный для установления социальной доплаты в области на 2018 год, составляет 7,99 тысячи рублей. Пенсионерам, имеющим материальное обеспечение ниже данной величины, назначается социальная доплата к пенсии до утвержденной величины в 7,99 тысячи рублей. В проекте на 2019 год эта величина возрастет в регионе до 8,278 тысячи рублей", — пояснила она.