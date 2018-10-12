В ОНФ оценили готовность регионов к новому порядку переработки отходов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Девять российских регионов не имеют подходящей инфраструктуры и установленных тарифов для перехода на новый порядок обращения с отходами, который должен вступить в силу с начала 2019 года, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"До момента, когда все регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами, осталось два с половиной месяца. Реформу уже дважды переносили из-за тотальной неготовности регионов страны. До сих пор не выбрали операторов, хотя срок в законе — 1 мая для всей страны, до сих пор мы не видим четкие тарифы (они установлены, утверждены, это то, что заплатит каждый из нас) в ряде регионов, до сих пор мы не видим ту самую инфраструктуру", — сказала Тимофеева на пресс-конференции о состоянии сферы обращения с отходами в России. Она уточнила, что на данный момент речь идёт о девяти субъектах России, которые не готовы к переходу на новый порядок обращения с отходами. О каких именно регионах идет речь, она не уточнила.

Одна из главных проблем, также существующих сейчас, заключается в том, что "мусорная реформа" реализуется практически без учета мнения граждан, с ними не обсуждают территориальные схемы по обращению с отходами, отметила Тимофеева.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. Все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами. В апреле глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал, что его комитет ведет федеральный мониторинг того, как проходит "мусорная реформа" в регионах. Согласно мониторингу, к 1 июня региональные операторы были выбраны только в 69 субъектах Российской Федерации.