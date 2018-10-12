В Иванове приступили к реконструкции очистных сооружений

ИВАНОВО, 12 окт — РИА Новости. Специалисты "Водоканала" города Иванова приступили к масштабной реконструкции узла биологической очистки канализационных очистных сооружений, сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы регионального правительства.

"Реализация этого проекта позволит улучшить качество вод, сбрасываемых в реку, до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта", — сказал собеседник агентства.

Средства на эти цели — два с половиной миллиарда рублей — привлечены предприятием за счет средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

"Водоканал" намерен продолжить сотрудничество с международными банками развития, и уже подготовил четыре масштабных проекта на общую сумму около 6 миллиардов рублей. В рамках этих проектов планируется строительство новой водопроводной станции в одном из районов города Иваново взамен действующей там с 1937 года. Также запланировано строительство станции обезжелезивания воды и реконструкция основных канализационных коллекторов.

По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, проекты реализуются за счет грантов.

"Это — невозвратные средства, а значит, реализация проектов никак не отразится на тарифе для жителей города Иваново. Все проекты реализуются по линии международных финансовых организаций. Они направлены на повышение качества воды и сточных вод. Иваново станет первым городом в России численностью до полумиллиона жителей, который реализует такие проекты", — сказал Воскресенский.

В "Водоканале" главе региона продемонстрировали работу нового ситуационного центра круглосуточной диспетчерской службы. В основе его работы — информационно-аналитическая система, разработанная специалистами предприятия. Она дает возможность оперативно принимать решения по аварийным ситуациям. Архив с чертежами и данными на каждый объект доступен для всех работников предприятия, в том числе слесарям, выезжающим на устранение неисправностей. Благодаря системе, они не тратят время на поиск нужной информации и на запросы в другие организации, а работают исключительно по устранению неисправностей.

"При норме восстановления водоснабжения в 24 часа, с вводом этой системы этот показатель сократился до восьми часов", — сообщили в пресс-службе.

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