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Общество

На свалки должно попадать лишь пять процентов мусора, заявили в СПЧ

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© РИА Новости / Александр ГальперинЗавод по переработке пластика. Архивное фотоЗавод по переработке пластика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лишь 5% отходов в идеале должны попадать на российские свалки, остальной мусор должен перерабатываться и уничтожаться, заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"На полигоны сегодня свозится порядка 95% мусора, а должно свозиться 5%. Все остальное должно идти на переработку и часть — на сжигание", — сказал глава СПЧ ходе пресс-конференции о состоянии сферы обращения с отходами в России.

По мнению Федотова, такой способ обращения с отходами позволит сделать экономику цикличной, сэкономить деньги и природные ресурсы, а также улучшить состояние окружающей среды и сельского хозяйства за счет ликвидации мусорных полигонов.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, CC0, Depositphotos
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"В нашей стране существует 14 тысяч официальных мусорных полигонов. Они занимают территорию четыре миллиона гектаров. На этих гектарах мы могли бы выращивать хлеб, могли бы выращивать овощи — они могли бы быть использованы на пользу дела", — считает председатель президентского совета.

Михаил Федотов также подчеркнул, что обращение с отходами — не только вопрос экологии, но и вопрос цивилизации.

"Человек должен научиться минимизировать создание отходов в своей деятельности повседневной, в быту, должен научиться собирать, разделять эти отходы. Это вопросы культуры, культуры быта, в том числе", — добавил председатель СПЧ.

Мусорная угроза
© Инфографика
Мусорная угроза

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