На свалки должно попадать лишь пять процентов мусора, заявили в СПЧ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лишь 5% отходов в идеале должны попадать на российские свалки, остальной мусор должен перерабатываться и уничтожаться, заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"На полигоны сегодня свозится порядка 95% мусора, а должно свозиться 5%. Все остальное должно идти на переработку и часть — на сжигание", — сказал глава СПЧ ходе пресс-конференции о состоянии сферы обращения с отходами в России.

По мнению Федотова, такой способ обращения с отходами позволит сделать экономику цикличной, сэкономить деньги и природные ресурсы, а также улучшить состояние окружающей среды и сельского хозяйства за счет ликвидации мусорных полигонов.

"В нашей стране существует 14 тысяч официальных мусорных полигонов. Они занимают территорию четыре миллиона гектаров. На этих гектарах мы могли бы выращивать хлеб, могли бы выращивать овощи — они могли бы быть использованы на пользу дела", — считает председатель президентского совета.

Михаил Федотов также подчеркнул, что обращение с отходами — не только вопрос экологии, но и вопрос цивилизации.

"Человек должен научиться минимизировать создание отходов в своей деятельности повседневной, в быту, должен научиться собирать, разделять эти отходы. Это вопросы культуры, культуры быта, в том числе", — добавил председатель СПЧ.