На свалки должно попадать лишь пять процентов мусора, заявили в СПЧ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лишь 5% отходов в идеале должны попадать на российские свалки, остальной мусор должен перерабатываться и уничтожаться, заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
По мнению Федотова, такой способ обращения с отходами позволит сделать экономику цикличной, сэкономить деньги и природные ресурсы, а также улучшить состояние окружающей среды и сельского хозяйства за счет ликвидации мусорных полигонов.
Михаил Федотов также подчеркнул, что обращение с отходами — не только вопрос экологии, но и вопрос цивилизации.
"Человек должен научиться минимизировать создание отходов в своей деятельности повседневной, в быту, должен научиться собирать, разделять эти отходы. Это вопросы культуры, культуры быта, в том числе", — добавил председатель СПЧ.