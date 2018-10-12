Участники "Лидеров России" смогут пройти обучение в крупнейших компаниях

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Крупнейшие российские компании-партнеры всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" предоставят для участников соревнования возможность пройти стажировки и обучение в своих корпоративных университетах, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

Участниками конкурса в этом году смогут стать руководители до 55 лет: организаторы подняли планку с 50 лет. Впервые к конкурсу присоединились 20 крупнейших отечественных корпораций: "Аэрофлот", "Газпром нефть", "Интер РАО", "Лукойл", "НЛМК", "Норникель", "РЖД", "Росатом", "Роскосмос", "Россети", "Ростелеком", "Ростех", "Русал", "Роснефть", "Русгидро", "Сбербанк", "Северсталь", "Сибур", АНО "ТВ-Новости" (RT), образовательный фонд "Талант и успех".

"Наши партнеры готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки для участников конкурса, предоставить доступ к своим образовательным программам, дать возможность обучения в корпоративных университетах. Некоторые из компаний рассматривают участников и финалистов конкурса в качестве потенциальных кандидатов для работы в Москве и регионах. В результате положительный эффект от конкурса получат как участники, так и сами компании-партнеры", — цитирует пресс-служба "России – страны возможностей" слова гендиректора организации, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

В организации уточнили, что партнеры сформируют пул вакансий и предложат победителям и финалистам конкурса как назначения на должности, так и стажировки под началом руководителей верхнего звена. Образовательные программы на корпоративных площадках будут проходить, в том числе, в онлайн-форматах.

"К очному этапу конкурса партнеры предоставят реальные управленческие задачи из своей практики — решение этих кейсов участниками усилит развивающую составляющую оценочных процедур", — добавили в АНО.

В среду официально стартовал приём заявок для участия в конкурсе. Комиссаров на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса, сообщил, что регистрация будет проходить с 10 по 24 октября, а загрузить видеоинтервью можно будет до 27 октября. В ноябре-декабре пройдёт дистанционный этап, а заключительные полуфиналы состоятся в Центральном федеральном округе 16-20 февраля. Итоги будут подведены в марте следующего года.