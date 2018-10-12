Минпросвещения создаст институт внештатных психологов в регионах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Институт внештатных психологов будет создан при содействии министерства просвещения в субъектах РФ, сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина на пресс-конференции, прошедшей в рамках всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2018".

Нововведение было принято в рамках работы появившегося в России Федерального ресурсного центра развития и поддержки психологической службы в системе образования.

"В системе уже должны появиться внештатные психологи системы образования, которые были бы самыми авторитетными в системе, которые бы работали над координацией всей деятельности всех структур на уровне как региональном, так и окружном", — сказала Синюгина, отметив, что субъекты РФ уже представили своих кандидатов на эту должность.

Она добавила, что в регионах также появились федеральные площадки, на которых будут опробованы различные методические программы. В дальнейшем они будут внедряться с учетом особенностей каждого субъекта РФ.

Для эффективной работы института внештатных психологов должна проводиться переподготовка кадров и повышение их квалификации, отметил вице-президент Российской академии образования (РАО), декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко.

"Основная проблема сейчас – это квалификация, уровень образования, и необходимые компетенции, которыми должен обладать школьный психолог", — сказал он, отметив, что в современный учебный процесс должно внедряться сетевое взаимодействие и методики киберпсихологии.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения создало Федеральный ресурсный центр в РАО. Внештатные психологи центра будут работать как в федеральных округах, так в субъектах РФ, их основная функция будет заключаться в сопровождении работы региональной службы, а также очень оперативном и профессиональном реагировании на ситуации чрезвычайного плана.