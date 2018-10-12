Парк "Россия – Моя история" откроется в Ростове-на-Дону 14 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Торжественное открытие интерактивного исторического парка "Россия – Моя история" состоится в Ростове-на-Дону 14 октября, сообщает правительство Ростовской области.

Ростов войдет в двадцатку городов России, организовавших подобный исторический парк. На его создание в регионе были выделены деньги из областного и городского бюджетов — более 750 миллионов рублей. Технологическое оборудование приобретено за счет внебюджетных источников.

По словам директора областного музея краеведения Галины Куликовой, "Россия — Моя история" — первый всероссийский проект, представляющий собой систему мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история страны с древнейших времен по настоящее время. В Ростове-на-Дону в рамках реализации проекта на улице 1-й Конной армии было построено отдельное здание, оборудованное новейшей техникой.

"Уникальность исторического парка в том, что история Отечества дается здесь при помощи современных технологий — экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории", — приводятся слова Куликовой.

Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения: от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов до трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

"История с первых минут оживает и захватывает посетителя. Экспозиция смотрится на одном дыхании, однако по итогам ее просмотра возникает непреодолимое желание вернуться еще раз к ней, уделив внимание многочисленным деталям, цитатам, фактам и общей смысловой картине неразрывной истории Российского государства", — отметил заместитель исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" Сергей Гордиенко.

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