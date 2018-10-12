Александр Моор назначил своим замом главного архитектора Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 12 окт — РИА Новости. Начальник Главного управления строительства Тюменской области — главный архитектор региона Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Соответствующее распоряжение подписал в пятницу глава региона Александр Моор.

"Шустов будет курировать строительную отрасль, жилищно-коммунальный и дорожный комплексы, ряд других вопросов. При этом за ним сохраняется пост начальника Главного управления строительства Тюменской области", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, перед новым заместителем поставлена задача продолжить работу по улучшению условий для развития строительной отрасли в регионе, укреплению потенциала местной строительной индустрии, совершенствованию государственного контроля в этой сфере.

"Наша цель — обеспечить комплексный подход к созданию гармоничной среды для жизни людей: комфортное жилье, социальная инфраструктура, дорожная и транспортная составляющая, общественные пространства, — все должно отвечать запросам и потребностям общества", — сказал глава региона.

Другие новости региона читайте здесь >>