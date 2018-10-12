В Общественной палате предложили национализировать мусорные полигоны

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Общественной палате РФ предлагают национализировать полигоны твердых бытовых отходов, также общественники считают необходимым создавать в России экотехнопарки и создать национальный проект по ресурсосбережению, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Ранее Общественная палата, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовили доклад о положении дел в сфере обращения с отходами. Анализ проводился в соответствии с поручением президента России от 2 декабря 2017 года Общественной палатой совместно с ОНФ и СПЧ. Итоговый доклад с рекомендациями общественников был направлен в администрацию президента РФ.

"Нужно создавать экотехнопарки — высокотехнологичные объекты по переработке отходов, возможно — предложение Общественной палаты — национализировать полигоны. Сегодня свалки организует бизнес, ликвидировать эти свалки приходится очень часто за счет бюджета", — сказал Фадеев на пресс-конференции в пятницу, говоря о предложениях общественников.

Он отметил, что бизнес не всегда при этом действует добросовестно, а людям в этой сфере нужна, прежде всего, безопасность.

"И если бизнес не может обеспечить эту экологическую безопасность, значит, государство должно взять инициативу на себя, гарантировать эту безопасность", — убежден руководитель ОП РФ.

Секретарь палаты сообщил также, что авторы доклада пришли к выводу о необходимости поддержать и ускорить реформу в сфере обращения с отходами. Также они подчеркивают важность вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и производственные процессы.

"Мы считаем, что надо сформировать национальный приоритетный проект "Ресурсосбережение", — рассказал Фадеев.

Кроме того, предлагается средства утилизационного и экологического сбора в приоритетном порядке направить на создание инфраструктуры и развитие технологий обработки, утилизации, обезвреживания отходов. Также общественники выступают за создание компании с госучастием, которая бы выполняла функции единого федерального оператора по обращению с отходами.