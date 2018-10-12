Система "Бережливое производство" реализовано в дагестанских МФЦ на 80%

МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Система "Бережливое производство", которая дает возможность оптимизировать работу госучреждений, а также позволит значительно сократить временные и материальные затраты, уже внедрена в 80% офисов МФЦ Дагестана, сообщил министр экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов.
IV Всероссийском форуме центров государственных и муниципальных услуг, который проходит в эти дни в Дагестане.
Выступивший на форуме замминистра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что Дагестан ежегодно демонстрирует высокие показатели, занимает лидирующие места в рейтинге, запускает новые проекты и становится призером проводимых конкурсов на звание лучшего МФЦ и операторов. По его словам, многие регионы России уже перенимают и внедряют у себя ряд проектов МФЦ Дагестана.
"Команда специалистов, которая работает в МФЦ республики действительно достигла высоких результатов", — сказал Шипов.