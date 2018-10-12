Система "Бережливое производство" реализовано в дагестанских МФЦ на 80%

МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Система "Бережливое производство", которая дает возможность оптимизировать работу госучреждений, а также позволит значительно сократить временные и материальные затраты, уже внедрена в 80% офисов МФЦ Дагестана, сообщил министр экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов.

"Мы понимаем, что на нас, как на центры компетенции через которые внедряются на территории Дагестана различные проекты, делается определенная ставка. Сейчас мы будем заниматься налаживанием взаимодействия между муниципалитетами и внедрением системы "Бережливое производство", которая реализована в дагестанских МФЦ уже на 80%", — сказал Хасбулатов, выступая наIV Всероссийском форуме центров государственных и муниципальных услуг, который проходит в эти дни в Дагестане.

Выступивший на форуме замминистра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что Дагестан ежегодно демонстрирует высокие показатели, занимает лидирующие места в рейтинге, запускает новые проекты и становится призером проводимых конкурсов на звание лучшего МФЦ и операторов. По его словам, многие регионы России уже перенимают и внедряют у себя ряд проектов МФЦ Дагестана.

"Команда специалистов, которая работает в МФЦ республики действительно достигла высоких результатов", — сказал Шипов.

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