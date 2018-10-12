РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Самарский аэропорт могут назвать в честь конструктора Сергея Королева

0943
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкАэропорт Курумоч в Самаре. Архивное фотоАэропорт Курумоч в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Имена выдающихся конструкторов Сергея Королева, Дмитрия Козлова и Николая Кузнецова могут быть выбраны жителями Самарской области для местного аэропорта "Курумоч", соответствующие предложения были озвучены в пятницу участниками дискуссии в общественной палате региона.

Самолет в аэропорту Пулково. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Петербуржцы предложили назвать аэропорт в честь Петра I и Бродского
Проект "Великие имена России" посвящен присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников. С идеей переименования выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ.

В проекте участвуют 45 аэропортов по всей стране, совокупный пассажиропоток которых превышает 170 миллионов человек. Среди городов, где аэропортам присвоят имена, — Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Самара и другие.

Чаще всего участники обсуждения, прошедшего в общественной палате Самарской области, называли имя легенды советской космонавтики, главного конструктора ракетно-космической промышленности СССР Королева. Популярными оказались и кандидатуры Козлова, возглавлявшего самарский ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", а также конструктора авиационных и ракетных двигателей Кузнецова.

"Самара — космическая столица. Если исходить из наших мировых достижений, я считаю, этот факт нужно отметить, назвав аэропорт. Поэтому имена конструкторов Королева, Козлова и Кузнецова здесь хорошо гармонируют. Понятно, что все это еще нужно обсуждать, но общее направление я бы выбрал "космическое", — сказал председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Кроме того, участники дискуссии в числе кандидатов назвали писателя Алексея Толстого и режиссера Эльдара Рязанова, которые некоторое время жили в Самаре, а также художника Илью Репина, который работал над картиной "Бурлаки на Волге" в селе Ширяево Самарской губернии.

Среди имен-претендентов были предложены и имена городского головы Самары Петра Алабина, основателя Самары Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева и другие.

По словам Сойфера, все предложения будут учтены при формировании регионального списка, который планируется озвучить 18 октября.

По информации общественной палаты региона, жители Самарской области смогут предложить свои варианты имен-претендентов, а победителя определят путем голосования, которое будет проходить на федеральном сайте "Великие имена России". Итоги конкурса станут известны 5 декабря 2018 года. Им будут предшествовать промежуточные опросы, публичные дискуссии и различные общественные активности.

При отборе имен-претендентов существуют определенные требования. Так, например, для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет). При выборе из нескольких кандидатов приоритетным критерием станет их историческая связь с Самарской областью.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена