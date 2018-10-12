Самарский аэропорт могут назвать в честь конструктора Сергея Королева

САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Имена выдающихся конструкторов Сергея Королева, Дмитрия Козлова и Николая Кузнецова могут быть выбраны жителями Самарской области для местного аэропорта "Курумоч", соответствующие предложения были озвучены в пятницу участниками дискуссии в общественной палате региона.

Проект "Великие имена России" посвящен присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников. С идеей переименования выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ.

В проекте участвуют 45 аэропортов по всей стране, совокупный пассажиропоток которых превышает 170 миллионов человек. Среди городов, где аэропортам присвоят имена, — Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Самара и другие.

Чаще всего участники обсуждения, прошедшего в общественной палате Самарской области, называли имя легенды советской космонавтики, главного конструктора ракетно-космической промышленности СССР Королева. Популярными оказались и кандидатуры Козлова, возглавлявшего самарский ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", а также конструктора авиационных и ракетных двигателей Кузнецова.

"Самара — космическая столица. Если исходить из наших мировых достижений, я считаю, этот факт нужно отметить, назвав аэропорт. Поэтому имена конструкторов Королева, Козлова и Кузнецова здесь хорошо гармонируют. Понятно, что все это еще нужно обсуждать, но общее направление я бы выбрал "космическое", — сказал председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Кроме того, участники дискуссии в числе кандидатов назвали писателя Алексея Толстого и режиссера Эльдара Рязанова, которые некоторое время жили в Самаре, а также художника Илью Репина, который работал над картиной "Бурлаки на Волге" в селе Ширяево Самарской губернии.

Среди имен-претендентов были предложены и имена городского головы Самары Петра Алабина, основателя Самары Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева и другие.

По словам Сойфера, все предложения будут учтены при формировании регионального списка, который планируется озвучить 18 октября.

По информации общественной палаты региона, жители Самарской области смогут предложить свои варианты имен-претендентов, а победителя определят путем голосования, которое будет проходить на федеральном сайте "Великие имена России". Итоги конкурса станут известны 5 декабря 2018 года. Им будут предшествовать промежуточные опросы, публичные дискуссии и различные общественные активности.

При отборе имен-претендентов существуют определенные требования. Так, например, для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет). При выборе из нескольких кандидатов приоритетным критерием станет их историческая связь с Самарской областью.