Стратегию развития Челябинской области согласовали на федеральном уровне

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Минэкономразвития, Минприроды, Минстрой одобрили проект стратегии социально-экономического развития Челябинской области, рассчитанной до 2035 года и инициированной губернатором Борисом Дубровским, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Федеральные органы власти дали положительные заключения по проекту стратегии социально-экономического развития Челябинской области, рассчитанной до 2035 года. Так, свое одобрение высказали Минэкономразвития, Минприроды, Минкульт, Минстрой, МИД, Минфин России и другие. Создание документа, определяющего будущее региона на долгосрочную перспективу, инициировал губернатор области Борис Дубровский", — говорится в сообщении.

По словам Дубровского, акценты в стратегии расставлены таким образом: на первом месте – общество, потом – бизнес и только в самом конце – власть. "Когда во главе угла человек, тогда все становится на свои места. То, что проект стратегии согласован на федеральном уровне, означает, что она соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития нашей страны", – сказал он.

По данным пресс-службы, стратегия социально-экономического развития области разработана в трех вариантах: инерционном, базовом и целевом. Наиболее оптимистичный целевой сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 6% в год, при этом такой рост ВРП возможен только за счет увеличения производительности труда.

По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, сегодня средняя производительность труда в регионе составляет 733 тысячи рублей в год на одного работающего человека. "При этом в Санкт-Петербурге – 1 миллион 259 тысяч рублей, в соседней Свердловской области – 945 тысяч рублей, так что нам есть куда расти. Регионы-лидеры тоже в своих стратегиях планируют рост, мы планируем их догонять, поэтому планка высока и ставка высока: остаться в игре или на обочине", – цитирует пресс-служба Смольникова.

Заложенные в проекте задачи потребуют вложения 7,5 триллиона рублей за 17 лет, в том числе 813 миллиардов рублей в 2019-2021 годах, уточняется в сообщении.

Проект стратегии в ближайшее время будет внесен губернатором в законодательное собрание области, в окончательном варианте южноуральские парламентарии должны принять его до 1 января 2019 года, добавляет пресс-служба.

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