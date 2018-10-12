Путин призвал Россию и Белоруссию поддержать молодежные поисковые отряды

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов РФ и Белоруссии поддержать работу молодежных поисковых отрядов по установлению мест захоронений, имен солдат, погибших в Великой Отечественной войне, и увековечиванию их памяти.

"Говоря о работе с молодежью, нельзя не упомянуть о нашей общей задаче сохранения исторической памяти. В преддверии 75-летия великой Победы призываю всех руководителей регионов поддержать работу молодежных поисковых отрядов по установлению мест захоронений, имен солдат, погибших в Великой Отечественной войне, и увековечиванию их памяти, а также содействовать надлежащему содержанию воинских захоронений и памятников", — сказал Путин на Форуме регионов двух стран.