Путин призвал вовлекать молодежь в социальные и гуманитарные программы

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Могилеве. 12 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Нужно поддерживать гражданскую активность молодого поколения России и Белоруссии и вовлекать его в социальные и гуманитарные программы, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме регионов двух стран.

"Особую значимость в продвижении межрегионального сотрудничества наших стран имеют вопросы молодежной политики… Нужно поддерживать, безусловно, гражданскую активность молодого поколения, его вовлеченность в социальные и гуманитарные программы", — сказал Путин.

В этой связи он отметил важность проведения в рамках "Форума регионов" таких мероприятий как конференция "Молодежь за союзное государство" и слет студенческих отрядов России и Белоруссии.

Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начал работу в среду. Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва. Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и РФ.