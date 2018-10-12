В Москве вестибюли трех станций метро закроют на ремонт с 12 до 15 октября

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вестибюли станций метро Москвы "Люблино", "Марьино" и "Новогиреево" закроют для ремонта в пассажирской зоне с вечера пятницы, 12 октября, до утра понедельника, 15 октября, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

"Вечером в пятницу, 12 октября, для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли станций Московского метрополитена "Марьино" и "Люблино". Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями", — говорится в сообщении.

С 22.00 12 октября до открытия метрополитена в понедельник, 15 октября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Люблино", который располагается со стороны последнего вагона из центра. Для входа и выхода в город в обычном режиме будет работать южный вестибюль станции.

Также с 22.00 пятницы и до открытия метрополитена в понедельник для ремонтных работ будет закрыт южный вестибюль станции "Марьино" со стороны первого вагона из центра. Для входа в метро и выхода в город будет работать северный вестибюль станции.

Кроме того, с 23.00 пятницы до утра понедельника для ремонта будет закрыт западный вестибюль станции "Новогиреево", для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться восточным вестибюлем.

Как отметили в метро, ремонт в пассажирской зоне западного вестибюля "Новогиреево" будет продлен и на следующей неделе. Ежедневно по вечерам с 15 по 20 октября вестибюль будет закрываться в 23.00 до открытия станции на следующий день в 5.30 утра. В вечернее время пассажиры смогут пользоваться противоположным вестибюлем.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте метрополитена в разделе "График ремонтов", — добавили в столичной подземке.