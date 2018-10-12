Лед на реках появится в России в конце октября

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лёд начнёт сковывать реки в России в конце октября, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"В третьей декаде октября уже начинается образование ледового покрова — появится лёд на некоторых реках: это и Северная Двина, в северной ее части, Вычегда, Обь, Енисей, а также верховья Амура, Зеи", — сказал Киктёв.

По его словам, на севере и северо-востоке зима уже вовсю вступает в свои права и среднесуточная температура отрицательная.

"В начале ноября в низовьях Амура будет появляться лёд. На Оби, Енисее замерзание пойдет южнее, у Иртыша. На европейской части — это уже северные притоки Волги", — добавил Киктёв.