В Москве с 15 октября пройдет акция по профилактике рака груди

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Акция, приуроченная к Международному дню борьбы против рака молочной железы, пройдет в Москве в более чем 100 медучреждениях с 15 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Акция борьбы с раком молочной железы проводится департаментом здравоохранения ежегодно в октябре. Основной целью акции является привлечение внимания женщин к проблеме высокой заболеваемости раком молочной железы, формирование мотивации активного добровольного участия женщин в профилактических обследованиях, а также массовое обследование женского населения для выявления скрыто протекающего онкологического заболевания.

"В Москве с 15 по 31 октября в более чем 100 медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы жительницы столицы смогут пройти обследование молочных желез и получить консультацию врача онколога-маммолога", — рассказали в пресс-службе.

"Рак молочной железы — самая распространенная форма онкологических заболеваний у женщин. При этом ранняя диагностика болезни позволяет вылечить ее в 98% случаев. Всего 40 минут на приеме у маммолога помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь", — сказал руководитель департамента Алексей Хрипун.

По его словам, подобные акции проводятся в столице на постоянной основе. Так, как напомнил глава ведомства, только в сентябре этого года завершился очередной этап масштабной программы "Я выбираю здоровое будущее!", в рамках которой москвичи могли сдать анализ на выявление рака предстательной железы и предрасположенность к раку молочной железы и яичников. За два с половиной месяца кампании участие в ней приняли 118 тысяч человек.

С полным списком поликлиник, центров диагностики и онкологических диспансеров, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на официальном сайте департамента здравоохранения.