Построенный к АТЭС-2012 катамаран задействуют для перевозок по Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Катамаран "Санкт-Петербург", построенный в Приморье к саммиту АТЭС 2012 года и оставшийся невостребованным, используют для перевозки пассажиров на острова или в отдаленные поселки края, сообщает администрация региона.
"Мы займется этим вопросом. Если власть брала на себя гарантии по заказу, она должна эти гарантии выполнить. Сейчас посмотрим, через какие формы собственности можно этот катамаран приобрести – через лизинг или другие механизмы. Рассмотрим возможность использовать его для морского сообщения с островами и отдаленными поселками в Приморье", – сказал Кожемяко.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда. В последнее время на предприятии освоено строительство вспомогательных судов для ВМФ. Технические возможности предприятия позволяют строить корабли и суда длиной до 100 метров и водоизмещением до 4 тысяч тонн. За 60-летнюю историю на "Восточной верфи" построили более 500 кораблей и судов различного назначения.