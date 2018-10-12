Построенный к АТЭС-2012 катамаран задействуют для перевозок по Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Катамаран "Санкт-Петербург", построенный в Приморье к саммиту АТЭС 2012 года и оставшийся невостребованным, используют для перевозки пассажиров на острова или в отдаленные поселки края, сообщает администрация региона.

Как заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на судостроительном заводе "Восточная верфь", которая собрала судно, первоочередной задачей станет помощь в поиске покупателя катамарана, который краевые власти не выкупили после строительства. "Санкт-Петербург" до сих пор стоит на территории предприятия, полностью готов к работе.

"Мы займется этим вопросом. Если власть брала на себя гарантии по заказу, она должна эти гарантии выполнить. Сейчас посмотрим, через какие формы собственности можно этот катамаран приобрести – через лизинг или другие механизмы. Рассмотрим возможность использовать его для морского сообщения с островами и отдаленными поселками в Приморье", – сказал Кожемяко.

АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда. В последнее время на предприятии освоено строительство вспомогательных судов для ВМФ. Технические возможности предприятия позволяют строить корабли и суда длиной до 100 метров и водоизмещением до 4 тысяч тонн. За 60-летнюю историю на "Восточной верфи" построили более 500 кораблей и судов различного назначения.