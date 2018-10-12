МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий красногорской Академии современного образования и столичного Института экономики и социального развития, сообщила пресс-служба ведомства.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: ЧОУ ДПО "Академия современного образования", НВОУ "Институт экономики и социального развития", — говорится в сообщении.

Добавляется, что ведомство также запретило прием в ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет".