Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Москве

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Тёплая погода без осадков, с переменной и небольшой облачностью порадует жителей столичного региона по крайней мере ещё неделю, температура воздуха при этом поднимется до 18 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"В выходные днём ожидается 12-14 градусов, ночью 6-8 градусов. В понедельник и вторник дневная температура поднимется до 15 градусов, ночью – 3-8 градусов", — прогнозирует погодное ведомство.

Затем в среду повышение температуры продолжится – днём ожидается 12-17 градусов, ночью 5-10. В четверг столбик градусника поднимется до 13-18 градусов, ночная температура не изменится, ожидают в метеослужбе.