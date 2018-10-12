Полиция опровергла информацию о намерении изъять детей бразильца-старовера

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Полиция Красноярского края опровергла информацию о намерении изъять детей из семьи бразильца-старовера, которому грозит депортация из-за отсутствия документов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее красноярская общественница Ольга Суворова в своем аккаунте Facebook разместила информацию, что старовер Ханофер Ефимофф ди Кейрос по решению суда будет депортирован в Бразилию. По ее словам, он попал в Монастырский скит на реке Дубчес еще ребенком, его мать умерла, а от отца в Бразилии нет вестей. Всю жизнь он считал своей родиной Россию. В поселке у него жена, с которой он венчался по старообрядческим обычаям, и трое малолетних детей. Никаких документов они не оформляли. В конце сентября суд принял решение об административном выдворении мужчины за пределы РФ. Главк МВД заявил, что взял на контроль ситуацию с бразильцем-старовером. В четверг старовера выпустили из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом апелляционной жалобы на решение о его выдворении за пределы РФ. Его жена и дети приехали в Красноярск.

Суворова ранее заявляла журналистам, что органы опеки предложили разместить детей в приюте. По ее словам, мать и детей они прячут в одном из домов.

"Информация, размещенная в СМИ и социальных сетях, о мерах, якобы предпринимаемых инспекторами ПДН по изъятию детей из семьи Ханофера Ефимоффа ди Кейроса, не соответствует действительности. Подобные мероприятия не проводятся, основания для их проведения отсутствуют", — говорится в сообщении УМВД.

Ранее в краевом главке сообщили, что мужчина живет в России без документов, подтверждающих личность. Ему выдана справка для обращения в консульство для документирования и разъяснен порядок дальнейшей легализации на территории России. Однако мужчина отказался последовать рекомендациям.

Также в главке МВД сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос по документированию для дальнейшей легализации данного гражданина на территории страны.