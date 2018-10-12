Пострадавших при ремонте на Ростовской АЭС доставили в Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое пострадавших во время ремонтных работ на энергоблоке Ростовской АЭС транспортированы на лечение в Москву, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.

Ранее сообщалось, что днем 11 октября при выполнении работ по проверке плотности газовой системы генератора энергоблока №1 Ростовской АЭС, который находится в планово-предупредительном ремонте, пострадали три работника волгодонского филиала АО "Атомэнергоремонт". Пострадавшие получили термические травмы различных частей тела и были доставлены в городскую больницу Волгодонска.

"В больнице Волгодонска пострадавшим была оказана вся необходимая первая помощь. В настоящее время они транспортированы в Москву", — сказал собеседник агентства, не уточнив их состояние.

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Росатома "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 — в 2010 году, №3 — в сентябре 2015 года, №4 — 28 сентября 2018 года.