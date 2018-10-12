В Москве в Малом Златоустинском переулке покажут археологические находки

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Артефакты XV–XVIII веков, найденные во время благоустройства в Малом Златоустинском переулке, поместили в застекленную витрину напротив дома 7/2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

Согласно сообщению, во время работ по благоустройству города в июне 2018 года на пересечении Армянского и Малого Златоустинского переулков рабочие обнаружили остатки фундамента храма Николая Чудотворца в Столпах. Каменный храм был построен в 1669-м и разрушен в 1938 году.

"Теперь участок белокаменного основания его стены площадью около шести квадратных метров помещен под прочное стекло. Предварительно его отреставрировали и обработали специальным раствором. В самых поврежденных местах кладку пришлось восстанавливать с помощью оригинальных материалов. Но сделали это так, чтобы новые фрагменты заметно отличались от подлинных по цвету и фактуре", — рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Сообщается, что в витрине также разместили девять резных надгробных плит, найденных при расчистке фундамента храма и на месте старого церковного кладбища в Малом Златоустинском и Армянском переулках. Самые древние из них датируются XV веком.

Экспозиция оборудована подсветкой, а вокруг витрины для удобства посетителей установлены металлические перила. Информация об артефактах размещена на стекле на русском и английском языках. Местоположение скрытой части фундамента обозначили сигнацией — рисунком мощения, отличающимся от основного.

Подобные музейные витрины также есть на территории Московского Кремля — в них представлены фундаменты и цокольные части двух церквей и трапезной Чудова монастыря и надгробия XIV века. А в музейном окне в Высоко-Петровском монастыре можно увидеть часть подвального помещения Нарышкинских палат XVII века.