В Московском зоопарке родился детеныш альпака

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Детеныш альпака родился в Московском зоопарке и уже часто гуляет со своей матерью в наружном вольере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Альпака — одомашненная форма викуньи, южноамериканского родственника верблюда. Считается, что индейцы Перу стали впервые разводить альпака около шести тысяч лет назад. В Андах это делают и сейчас — на специальных фермах — ради их теплой и легкой шерсти.

Знаменитое золотое руно — это и есть шерсть викуний. Именно из-за нее вид почти истребили во время колонизации Южной Америки. Сейчас охота на этих животных официально запрещена.

"Посетители Московского зоопарка могут увидеть маленького детеныша альпака. Это самка, и она родилась совсем недавно, 26 августа, но уже прогуливается по вольеру вместе со взрослыми сородичами. После рождения малышку весом около килограмма осмотрели работники зоопарка, они убедились, что альпака полностью здорова. Сейчас она уже весит почти в шесть раз больше", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, детеныш проводит время в наружном вольере вместе со своей матерью. Другие члены группы относятся к нему с интересом и часто обнюхивают. Малыш активно исследует мир: прогуливается по вольеру, наблюдает за посетителями, а при испуге бежит за помощью к матери. Рядом с ней детеныш, как и в дикой природе, будет держаться весь первый год жизни. До четырех месяцев он будет питаться материнским молоком, а затем постепенно перейдет на корм, который едят взрослые особи: сено, ивовые ветки и траву, говорится в сообщении.

Отмечается, что стабильную популяцию вида сохраняют в зоопарках всего мира. Московский зоосад принимает участие в европейской программе по сохранению викуний. В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском неоднократно удавалось получить здоровое потомство.

"Увидеть детеныша вместе с группой взрослых альпака можно на старой территории неподалеку от павильона "Скала хищных птиц". А посмотреть на викунью приглашают в вольер "Безгорбые верблюды Южной Америки", где также содержатся лама, гуанако и капибары", — добавляется в сообщении.