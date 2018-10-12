Глава Якутии рассказал, чем было бы полезно строительство моста через Лену

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Строительство моста через реку Лену в Якутии было бы полезным не только для жителей Якутска, но и для значительных территорий России, и способствовало бы развитию отношений с Китаем, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Всем понятно, что этот мост должен быть построен. Ведь этот мост не только для города Якутска, он в конечном итоге соединит огромные территории, начиная от Иркутска до земель, доходящих до Охотского моря. Он позволит вовлечь в круглогодичное транспортное сообщение огромные территории нашей страны", — сказал Николаев на встрече с представителями китайских средств массовой информации в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".

"Более того, это позволит также очень активно развиваться нашим отношениям с Китаем, потому что в этом случае у нас появляется возможность транспортировки товаров из Китая по железной дороге до Якутска, потом перегрузка на корабли, и они могут по Лене вниз спускаться и идти по Северному морскому пути, и будут гораздо быстрее достигать Европы, чем сейчас это происходит", — добавил глава региона.

По его словам, планы по строительству моста находятся в режиме обсуждения с правительством РФ. "В августе я обратился к президенту страны Владимиру Путину. Получил от него поддержку. И сегодня уже есть различные варианты строительства через механизмы государственно-частного партнерства, через частно-концессионные инициативы", — уточнил Николаев.

Он напомнил, что на ВЭФ было подписано соглашение с российской группой "ВИС" и китайской компанией CRCC, которые собирают консорциум из российских и международных финансовых институтов для реализации данного проекта строительства моста. "Мы надеемся, что до конца года мы сформулируем финансовый проект и сможем выйти на правительство Российской Федерации, сделаем предложение в части строительства. Если все пойдет по плану, то к концу 2023 года, мы считаем, что мост можно построить", — сказал Николаев.