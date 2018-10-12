Путин поздравил телекомпанию НТВ с юбилеем

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу НТВ и поздравил телекомпанию с юбилеем.
На встрече с коллективом телекомпании в Кремле Путин подчеркнул, что хорошо помнит, как начиналась работа НТВ, заметив, что в это время работал в Санкт-Петербурге.
"А первые программы НТВ "Итоги" и "Сегодня" вышли как раз на Пятом канале", — напомнил глава государства.
Путин рассказал, что руководитель и создатель НТВ в то время находился в Петербурге и при встрече с мэром города попросил предоставить возможность телекомпании выйти в эфир.
"И мэр Петербурга Анатолий Александрович Собчак распорядился, попросил руководство Пятого канала дать час (эфира – ред.). С этого, по сути, началось НТВ. И в этом смысле мы с вами земляки и мне особенно приятно поздравить земляков с этим знаменательным событием", – сказал президент.
Путин отметил, что телеканал развивался вместе со страной, переживал все ее проблемы и двигался вперед. "И, конечно, очень быстро стал общенациональным каналом благодаря таланту, творческому задору, может быть, и везению в чем-то, но я уверен, что, прежде всего, благодаря вашим профессиональным качествам, вашим и ваших предшественников", — отметил президент.
Он добавил, что у НТВ огромное количество подписчиков — более 3 миллионов человек, "больше чем у других общенациональных каналов". "И это, безусловно, тоже показатель качества работы. Вы не забываете и о такой миссии СМИ, как просветительство, образование. И у вас это получается очень здорово и с пользой для страны, для людей", — сказал Путин.
Затем гендиректору ОАО "Телекомпания НТВ "Алексею Земскому была вручена благодарность президента РФ "за большой вклад в развитие отечественного телевидения", адресованная коллективу НТВ.
"На протяжении 25 лет НТВ еще работало как большой университет, выпуская в телевизионный мир профессионалов, щедро делясь ими со всеми остальными телекомпаниями. Сейчас, наверно, в каждой службе новостей работают нтвшники, десять из двадцати руководителей федеральных каналов — это нтвшники. И у всех, кто работал в НТВ, сегодня у нас большой праздник", — сказал Земский, поблагодарив президента за поздравление.