Путин поздравил телекомпанию НТВ с юбилеем

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу НТВ и поздравил телекомпанию с юбилеем.

На встрече с коллективом телекомпании в Кремле Путин подчеркнул, что хорошо помнит, как начиналась работа НТВ, заметив, что в это время работал в Санкт-Петербурге.

"А первые программы НТВ "Итоги" и "Сегодня" вышли как раз на Пятом канале", — напомнил глава государства.

Путин рассказал, что руководитель и создатель НТВ в то время находился в Петербурге и при встрече с мэром города попросил предоставить возможность телекомпании выйти в эфир.

"И мэр Петербурга Анатолий Александрович Собчак распорядился, попросил руководство Пятого канала дать час (эфира – ред.). С этого, по сути, началось НТВ. И в этом смысле мы с вами земляки и мне особенно приятно поздравить земляков с этим знаменательным событием", – сказал президент.

Путин отметил, что телеканал развивался вместе со страной, переживал все ее проблемы и двигался вперед. "И, конечно, очень быстро стал общенациональным каналом благодаря таланту, творческому задору, может быть, и везению в чем-то, но я уверен, что, прежде всего, благодаря вашим профессиональным качествам, вашим и ваших предшественников", — отметил президент.

Говоря о журналистах, которые стояли у истоков НТВ, Путин обратил внимание на то, что некоторые из них присутствуют на встрече. "Вы создали замечательные традиции, в вашем коллективе росли и выросли замечательные профессионалы. И этот фирменный стиль сохранился", — считает глава государства.

Он добавил, что у НТВ огромное количество подписчиков — более 3 миллионов человек, "больше чем у других общенациональных каналов". "И это, безусловно, тоже показатель качества работы. Вы не забываете и о такой миссии СМИ, как просветительство, образование. И у вас это получается очень здорово и с пользой для страны, для людей", — сказал Путин.

Затем гендиректору ОАО "Телекомпания НТВ "Алексею Земскому была вручена благодарность президента РФ "за большой вклад в развитие отечественного телевидения", адресованная коллективу НТВ.

"На протяжении 25 лет НТВ еще работало как большой университет, выпуская в телевизионный мир профессионалов, щедро делясь ими со всеми остальными телекомпаниями. Сейчас, наверно, в каждой службе новостей работают нтвшники, десять из двадцати руководителей федеральных каналов — это нтвшники. И у всех, кто работал в НТВ, сегодня у нас большой праздник", — сказал Земский, поблагодарив президента за поздравление.

Во встрече приняли участие гендиректор АО "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко, гендиректор ОАО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский, первый заместитель гендиректора — директор дирекции информации Александра Кошарницкая, первый заместитель гендиректора Тамара Гаврилова. Кроме того, на встрече присутствовали замгендиректора — исполнительный директор ОАО "Телекомпания НТВ" Илья Ситковский, замгендиректора — генеральный продюсер Тимур Вайнштейн, зам генерального продюсера Вадим Такменев, главный редактор главной редакции информационных-аналитических программа Татьяна Миткова, ведущая еженедельной программы "Итоги недели с Ираидой Зейналовой" Ирада Зейналова, политический обозреватель Владимир Кондратьев, советник директора дирекции информации Владимир Чернышёв, ведущий ежедневной программы "Место встречи" Андреей Норкин, ведущий программы "Международная пилорама" Тигран Кеосаян, ведущий программы "Поздняков" Кирилл Поздняков и корреспондент Роман Соболь.