В ГД выступили с инициативой запретить снижать трансферт в ПФР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, исключающий возможность сокращения трансферта в Пенсионный фонд из федерального бюджета в связи с дополнительными доходами фонда за счет конфискованных коррупционных денег, сообщила пресс-служба одного авторов проекта депутата Ярослава Нилова.

Авторами кроме него выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Вадим Деньгин и Борис Пайкин.

Как поясняют разработчики в пояснительной записке к проекту, один из источников формирования бюджета Пенсионного фонда России — трансферты из федерального бюджета, которые в соответствии с действующим законодательством направляются на компенсации выпадающих доходов, обязательное пенсионное страхование и другие цели.

При этом, напоминают авторы инициативы, с 1 января 2019 года перечень статей доходов Пенсионного фонда будет расширен — туда будут поступать конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений и от реализации конфискованного имущества.

Законопроект вносит изменения в статью 17 закона "Об обязательном пенсионном страховании", которая определяет порядок и источники формирования бюджета Пенсионного фонда и исключает уменьшение трансфертов из федерального бюджета в случае пополнения бюджета фонда за счет конфискованных денежных средств.