Установка в автобусах черных ящиков сделает их безопаснее, заявил эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Автобусы в России нужно оснастить черными ящиками по аналогии с самолетами — это поможет сократить число аварий, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
"Это поможет контролировать и дисциплинировать водителя: следить, разговаривал ли он по телефону, соблюдал ли скоростной режим, достаточно ли отдыхал, где останавливался", – отметил собеседник агентства.
Информация с таких устройств, считает Цветков, могла бы транслироваться в виде интерактивной карты в ГИБДД и Ространснадзор.
Собеседник отметил актуальность данной меры на фоне двух страшных трагедий с десятками жертв в Тверской области и Чувашии, которые произошли за несколько дней. "Они обязывают немедленно озвучить нашу инициативу как общественное требование", – заявил Цветков.