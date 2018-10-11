Установка в автобусах черных ящиков сделает их безопаснее, заявил эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Автобусы в России нужно оснастить черными ящиками по аналогии с самолетами — это поможет сократить число аварий, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Цветков пояснил, что по задумке черные ящики будут автоматически фиксировать в автобусах информацию с лобовой камеры и камеры в кабине водителя, а также скорость, режим труда и отдыха водителей, содержать информацию о медицинском и техническом контроле, геопозиции и соблюдении правил дорожного движения.

"Это поможет контролировать и дисциплинировать водителя: следить, разговаривал ли он по телефону, соблюдал ли скоростной режим, достаточно ли отдыхал, где останавливался", – отметил собеседник агентства.

Информация с таких устройств, считает Цветков, могла бы транслироваться в виде интерактивной карты в ГИБДД и Ространснадзор.

"Отечественные производители готовы предложить техническое и программное решение для такого контроля. В ближайшее время этот прибор будет представлен общественности", — добавил он.

Собеседник отметил актуальность данной меры на фоне двух страшных трагедий с десятками жертв в Тверской области и Чувашии, которые произошли за несколько дней. "Они обязывают немедленно озвучить нашу инициативу как общественное требование", – заявил Цветков.