Почти 25 тысяч заявок подали на участие в конкурсе "Лидеры России" за сутки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Почти 25 тысяч заявок на участие в конкурсе "Лидеры России" получено за первые сутки после открытия регистрации, что превышает прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба конкурса управленцев.
"За первые сутки после старта регистрации на конкурс "Лидеры России" получено 24308 заявок", — сообщает пресс-служба конкурса.
Отмечается, что за это время получено рекордное количество заявок — более 24 тысяч человек заполнили регистрационную форму на сайте, это больше чем было в прошлом году.
"На конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. На второй конкурс "Лидеры России" всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных регионов России и всего мира. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября, и мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году", — цитирует пресс-служба слова руководителя проекта "Лидеры России", генерального директора АНО "Россия — страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.
"Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе", — цитирует пресс-служба слова Комиссарова.
По данным пресс-службы конкурса, на данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее следуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9,8%), Южный (8,7%), Дальневосточный (3,7%), Северо-Кавказский (3,14%) округа.